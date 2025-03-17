Fahrettin Öter Yüksekova’da Defnedildi

ÖLÜ BULUNAN FAHRETTİN ÖTER’İN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul’un Belgrad Ormanı’nda ölü olarak bulunan Fahrettin Öter’in cenazesi, memleketi Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde defnedildi. 33 yaşındaki Öter’in İstanbul’a çalışmak için gittiği öğreniliyor. İftar yaptıktan sonra kaybolan Öter, daha sonra İstanbul Belgrad Ormanı’nda bulundu.

İNTİHAR İDDİASI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Silahla kendini vurduğu iddia edilen Fahrettin Öter’in cenazesi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından Yüksekova’ya getirildi. Öter, burada Esenyurt Mahallesi’nde toprağa verildi.