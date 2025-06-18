Fahrettin Savcı, Vali Uğur Turan’ı Ziyaret Etti

ROMAN DERNEKLERİ KONFEDERASYONU BAŞKANINDAN VALİYE ZİYARET

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, Vali Uğur Turan’ı ziyaret ederek, Roman vatandaşları destekleme üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Vali Turan, ziyareti dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Roman vatandaşlara önem veriyoruz” açıklamasını yaptı. Kırklareli’nde yaşayan tüm halkın birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu vurgulayan Turan, herkesin eşit ve bir olduğunu belirtti.

ÇALIŞMALAR VE KATILIMCILAR

Ziyarette Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Savcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, katılımcılar arasında Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kırklareli Roman Derneği Federasyonu Başkanı Mustafa Ovarda, Anadolu Yakası Roman Derneği Federasyonu Başkanı Barış Şahanker ile Gaziosmanpaşa Roman Derneği Federasyonu Başkan Yardımcısı Yaşar Birgüllü de yer aldı. Bu buluşma, Roman toplumunun meselelerini ortaya koymak açısından önemli bir fırsat yarattı.