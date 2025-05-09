Fahrettin Uçar, Efeler’de toprağa verildi

FATİHA SAYILARINA VEDA

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ASTİS Camii’nde görevli müezzin Fahrettin Uçar, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Karacaahmet Türbe Camii müezzin kayyımı olan 57 yaşındaki Uçar, görevi esnasında dün öğle namazını kıldırdıktan sonra imam odasında Kuran-ı Kerim okurken birden fenalaşmıştı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın hemen ardından camiye gelen sağlık ekipleri, Uçar’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fahrettin Uçar, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze namazı, Tepecik Camii’nde Cuma namazına müteakip İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kılındı.

DUYGUSAL VEDA

Cenaze namazının ardından alınan helallik sonrası Uçar, mahalle mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi. Uçar’ın vefatı, ailesi, arkadaşları ve cami cemaati tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.