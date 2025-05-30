Fahrettin Ulusoy Camisi İbadete Açıldı

FAHRETTİN ULUSOY CAMİSİ İBADETE AÇILDI

Merhum hayırsever iş insanı Fahrettin Ulusoy adına yaptırılan “Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi” ibadete açıldı. Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ballıca Kampüsü’nde inşa edilen caminin açılışında “Ballıca Kampüsü’nün adım adım geliştiğini ve güzelleştiğini” söyledi. Caminin inşaatına 2024 yılının ocak ayında başladıklarını belirten Aydın, “Mimari projemizin hususiyetlerini anlayan ve her türlü maddi desteği vermekte imtina etmeyen bir hayırseverimiz vardı. Ortaya çıkan bu güzel eserde mimar hocalarımızın tasarımlarının yanı sıra en önemli pay, şüphesiz ki onlarındır” dedi.

ULUSOY AİLESİNE TEŞEKKÜR

Eserin sadece bir cami değil aynı zamanda mimari bakımdan ülkemize örnek teşkil edecek sanat eseri olarak vücut bulmasına imkan sağlayan Ulusoy ailesine ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eren Günhan Ulusoy’a ayrıca teşekkür eden Aydın, merhum iş insanı Fahrettin Ulusoy’un eşi Nevin Ulusoy’un eşinin aziz anısına yaptırdıkları caminin açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve manevi huzurunu yaşadığını belirtti. Ulusoy, “Fahrettin inanan, çalışkan, her zaman başkalarının iyiliğini kendi menfaatinin önüne koyan, değer üretmeyi ilke etmiş, kalbi iyilikle dolu bir insandı ama iyilik yapmayı sessizlikle severdi” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE VE ÖĞRENCİLERE SESLENİŞ

“Bu cami sizin. Gelin, bu camide sadece namaz kılmayalım, arkadaşlıklar, dostluklar da kuralım” diyerek gençlere ve öğrencilere seslenen Nevin Ulusoy, burada kendileriyle baş başa kalınması ve ruhun dinlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Törende, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Çay Yönetim Kurulu Başkanı Onur Erhan Ulusoy, eski AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile merhum Fahrettin Ulusoy’un arkadaşları da selamlama konuşması yaptı.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ FAHRETTİN ULUSOY CAMİSİ İBADETE AÇILDI

Konuşmaların ardından mimari olarak Çarşamba ilçesinde yer alan tarihi Göğceli Çivisiz Camisi’ne benzetilen Samsun Üniversitesi Fahrettin Ulusoy Camisi ibadete açıldı. Açılışa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.