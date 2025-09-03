Fahriye Evcen, 1 Milyon Dolar Anlaşma Yaptı

TELEVİZYON DÜNYASININ GÖZDE ÇİFTİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, Türk televizyon dünyasında tanınmış çiftlerden biri olarak uzun bir süredir özel hayatlarıyla ilgi odağı oluyor. Aşkları, “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlamış ve ikili 2017 yılında evlenerek ilişkilerini taçlandırmıştı. Yıllar içerisinde “örnek aile” olarak anılsalar da, son dönemlerde sosyal medyada birlikte paylaşım yapmamaları ve aralarındaki soğukluk, evliliklerinde bazı krizler yaşandığı yönünde iddialar ortaya çıkardı. Çift, boşanma ve şiddet iddialarını sosyal medya hesaplarından verdikleri pozlarla yalanlamaya çalıştı.

FAHRİYE EVCEN’İN YENİ İŞ BİRLİĞİ

Fahriye Evcen, şu sıralar iş hayatıyla da gündemde. 13.7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, reklam iş birliklerine mesafeli olmasıyla tanınıyor. Ancak bu kez dikkat çekici bir adım atarak, çocuklara İngilizce öğreten popüler bir eğitim uygulamasıyla 1 milyon dolarlık büyük bir anlaşma imzaladı. Hürriyet’in haberine göre, bu anlaşma doğrultusunda Evcen, 3 ay boyunca markanın yüzü olacak ve sosyal medya aracılığıyla hayranlarına eğlenceli ve öğretici içerikler sunacak. Bu büyük iş birliği, Evcen’in kariyerinde yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor.

MAGAZİN KULISLERİNDE DOLAŞAN İDDİALAR

Magazin dünyasında ise Evcen ve Özçivit’in ilişkisiyle ilgili çeşitli söylentiler devam ediyor. İkili arasında uzun süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı ve boşanma aşamasında oldukları konuşuluyor. Bunun yanı sıra, Evcen’in kendi ayakları üzerinde durmak istediği yönünde spekülasyonlar da gündeme geliyor.