Fahriye Evcen’in Kürkü Gerçek Mi?

ÜNLÜ ÇİFTİN TATİLİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, yakın zamanda Fransa’ya tatil için gitmişti. Fahriye Evcen’in Fransa’daki şıklığı “Kürk gerçek mi?” sorusunu gündeme getirdi. Eşi Burak Özçivit ise konuyla ilgili net bir cevap verdi. Fahriye Evcen’in eşi Burak Özçivit ile birlikte gittiği Strasbourg’dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bu fotoğraflar, binlerce beğeni aldı ve dikkat çeken ayrıntı ise Fahriye Evcen’in tercih ettiği kürklü palto oldu. Bir anda bu palto, sosyal medya kullanıcılarının konuştuğu bir konu haline geldi. Ancak Fahriye Evcen’den henüz bir açıklama gelmedi. Burak Özçivit, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak sessizliğini bozdu.

BASINLA ETKİLEŞİM VE PROJELER

Burak Özçivit, basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Çalışıyoruz, tatil yok. Yok gerçek değil” şeklinde ifadelerde bulundu. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2013 yılında “Çalıkuşu” adlı dizinin setinde başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırdı. 2019 yılında ilk çocukları Karan’ı, Ocak 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına aldılar. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen çift, çocukları Kerem ve Karan ile birlikte geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Burak Özçivit, “Eşiniz Fahriye Evcen ile birlikte yeniden bir projede yer almak ister misiniz?” sorusunu aldığında, “Bakalım, neden olmasın? Zaman gösterir” diye yanıt verdi. Gazetecilere mütevazı ve samimi tavırlarıyla teşekkür eden Özçivit ailesi, daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı.