Fahriye Evcen Nostaljik Paylaşımda Bulundu

ÜNLÜ OYUNCU FAHRİYE EVCEN’DEN NOSTALJİK PAYLAŞIM

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden nostaljik bir paylaşımla gündeme geldi. 2014 yılında mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne uzun bir aradan sonra tekrar adım atan Evcen, kampüs anılarını takipçileriyle paylaşıyor. Reklam çekimleri için Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihi Güney Kampüsü’ne giden 38 yaşındaki oyuncu, set aralarında kampüsün yeşillikleri içinde objektiflere poz veriyor.

ÖĞRENCİLİK YILLARINDAN HATIRALAR

Üniversite yıllarına dair izler taşıyan mekânda çekilen karelerine “Eski yuvamda bir set hatırası” notunu ekleyen Evcen, hem öğrencilik yıllarına olan özlemini hem de kariyerindeki yeni adımları aynı karede bir araya getiriyor. Sosyal medya hesaplarını etkili bir şekilde kullanan Evcen’in bu paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hayranları, oyuncunun üniversite yıllarına geri dönüşünü ve doğal pozlarını büyük bir ilgiyle karşılıyor.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞMURU

Pek çok takipçisi, Evcen’in paylaşımlarına “Zaman durmuş gibi” ve “Kampüse yeniden ışık getirdiniz” gibi yorumlarla duygularını ifade ediyor. Bu nostaljik paylaşım, oyuncunun geçmişle当前 bir bağ kurarak hem kendisine hem de takipçilerine anlamlı bir mesaj iletmesini sağlıyor.