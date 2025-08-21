Fahriye Evcen Ve Burak Özçivit Ayrılık İddiaları Var

ÖZEL HAYAT GÜNDEMDE

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in özel yaşamları bir kez daha dikkat çekiyor. “Çalıkuşu” dizisi setinde tanışarak ilişkiye adım atan çift, 2017 yılında nikah masasına oturmuş ve kısa sürede “örnek aile” olarak anılmaya başlamıştı. Ancak son yıllarda sosyal medya üzerindeki bazı hareketlilikler ve birlikte paylaşım yapmamaları, çiftin evliliğinde sorun yaşadığına dair spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu. Yakın zamanda, Fahriye Evcen’in Instagram hesabındaki soyadını “Özçivit” olarak güncellediği bölümden kaldırması, boşanma iddialarını tekrar gündeme getirerek dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR

Bu dikkat çekici değişiklik, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı ve hayranlar arasında “ayrılıyorlar mı?” yönünde sorular gündeme geldi. İlk başta herhangi bir açıklama gelmezken, Evcen’in birkaç saat sonra “Özçivit” soyadını profilinde yeniden eklemesi, birçok kişi tarafından iddialara dolaylı bir yanıt olarak yorumlandı. Çift, bu olayların üzerinden günler geçtikten sonra, birlikte çekilmiş samimi bir fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak “her şey yolunda” izlenimi verme çabasında bulundu.

KAVGA İDDİALARI VE HUKUKİ SÜREÇ

Tüm bu gelişmelerin ardından magazin gündeminde yeni bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Magazin programında belirtilen habere göre, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in evlerinde şiddetli bir kavga yaşandı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve tartışmanın tatil sırasında da devam ettiği öne sürüldü. İddialara göre Evcen’in sosyal medya profilindeki değişiklikler, bu kavgayla bağlantılı olarak yorumlandı. Bu haberin çıkmasının ardından sosyal medyada tepkiler hızla yükseldi. Bazı kullanıcılar çifti savunurken, diğerleri de iddiaların doğruluğunu sorguladı. Tartışmaların büyümesinin ardından, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit cephesinden net bir açıklama geldi. Çiftin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.” ifadeleri yer aldı.