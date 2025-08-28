Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Birlikte Görüntülendi

AYRILIK SÖYLENTİLERİNE SON NOKTA

Uzun bir süredir “örnek çift” olarak anılan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son günlerde birbirlerinden ayrılacakları yönündeki dedikodularla dikkatleri üzerine çekmişti. İddialara göre, çiftin evinde yaşanan tartışmalar çevresindekilere de yansımış ve tatil süresince gerginliklerin sürdüğü öne sürülmüştü. Sosyal medya platformlarında bu söylentiler hızla yayılarak, ikilinin evliliklerinde ciddi problemler yaşadıkları yönünde yorumlara sebep oldu. Ancak Evcen ve Özçivit, boşanma haberlerine sessiz kalmayarak, bu iddiaları açık bir dille yalanladı. Zaman zaman sosyal medyada birlikte paylaştıkları pozlarla ilişkilerinin rayında gittiğini göstermeyi ihmal etmediler.

OKUL KAYDI BİR ARAYA GETİRDİ

Tüm bu spekülasyonların ardından çift, birkaç gün önce oğulları Karan’ın ilkokul kaydı için bir araya geldi. Geçtiğimiz yıl anaokuluna başlayan Karan, bu yıl ilkokula geçiş yaptı. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğullarının kayıt işlemlerinde birlikte yer aldı. Kayıt sonrası ailece verdikleri pozlar, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Evcen, paylaştığı fotoğrafın altına “Yolun hep açık olsun oğlum. Seni çok seviyoruz” notunu düştü. Boşanacakları iddia edilen çiftin bu mutlu halleri, iddiaların tersine, güçlü ve bir arada bir aile imajı sundu. 2013 yılında tanışıp 2017’de evlenen çift, 2019’da Karan’ı ve 2023’te ise ikinci oğulları Kerem’i kucaklarına almıştı. Son görüntüleriyle hem takipçilerine hem de kamuoyuna “birlikte ve güçlü” olduklarını gösterdiler.