Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, tartışmalara yanıt verdi

SON DÖNEMDE YAŞANAN KRİZ İDDİALARI

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, evliliklerinde kriz yaşadıkları yönündeki iddialarla gündeme geldi. 2017 yılında “Çalıkuşu” dizisinin setinde tanışıp evlenen ikili, uzun zamandır “örnek çift” olarak anılsa da, sosyal medyada paylaşımlarını azaltmaları ve etkileşimlerinin düşmesi, ilişkilerinde sorun olduğu iddialarını doğuruyor. Geçtiğimiz günlerde Evcen, Instagram’daki profilinden “Özçivit” soyadını kaldırınca bu söylentiler daha da alevlendi. Soyadını kısa bir süre sonra yeniden eklemesi, bazı spekülasyonlara yol açtıysa da, çiftin günler sonra birlikte samimi bir poz paylaşması “her şey yolunda” mesajı olarak değerlendirildi.

ŞİDDET İDDİALARI VE SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

Bu gelişmelerin ardından, “Beyaz Magazin” programında öne çıkan şiddet iddiaları gündemi daha da hararetlendirdi. Komşuların çiftin evinden yükselen sesler duyduğu ve tatilde de tartışmalar yaşandığı öne sürüldü. Evcen’in sosyal medya profilinde yaptığı değişikliklerin bu tartışmaların yansıması olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Tartışmaların büyüyüp ciddiyet kazanması üzerine çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse, bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.” sözlerine yer verildi. Bu açıklama, iddiaları kesin bir dille yalanlarken, özel hayatlarına yönelik yorumlara da sınır koydu.

SEVGİ GÖSTERİSİ VE SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Tüm bu tartışmaların hemen ardından Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yeni bir fotoğraf paylaştı. Bu paylaşıma eşi Burak Özçivit’ten ilk yorum geldi. Özçivit, eşinin fotoğrafına kalp ve öpücük emojileri ile birlikte, “İnadına çok güzelsin Aşkım” mesajını yazdı. Özçivit’in bu yorumu, iddiaların arasında bir sevgi ifadesi ve güçlü bir duruş olarak değerlendirildi.