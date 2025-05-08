Fahriye Nine Dolandırıcıyı Eğitmiş

DOLANDIRICIYLA KARŞI KARŞIYA GELEN FAHRİYE NİNE

Antalya’da yaşayan 80 yaşındaki Fahriye Alfert, WhatsApp profilinde MİT amblemi kullanarak kendini polis ve savcı olarak tanıtan bir dolandırıcıya karşı durdu. Dakikalarca süren tehdit ve psikolojik baskıya rağmen dolandırıcının hiçbir ifadesine inanmadı ve “Oğlum bak sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder” diyerek karşılık verdi.

KENDİNİ POLİS OLARAK TANITTI

Muratpaşa ilçesinde yaşayan Fahriye Alfert, telefonla başlayan dolandırıcılık girişimine WhatsApp üzerinden yanıt vererek kararlılıkla direndi. Kendini polis olarak tanıtan şüpheli, WhatsApp’daki profilinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) amblemi kullanarak “M.İ.T.” yazdı ve yaşlı kadına kimliğinin ele geçirildiği yalanını anlattı. Şüpheli, “Kimliğin üzerinden başkaları işlem yapmış” diyerek Fahriye’yi paniğe sürüklemeye çalıştı. Kimliğine ait olduğu iddia edilen sahte bir belgeyi WhatsApp üzerinden yollayan dolandırıcı, bu şekilde Fahriye’nin güvenini kazanmayı denedi. Ancak Alfert, gönderilen fotoğrafın kendisine ait olmadığını fark edip “Bu fotoğraf benim değil” diyerek tepki gösterdi.

PSİKOLOJİK BASKIYLA TEHDİT

Dolandırıcı, iletişim süreci boyunca kendini polis olarak tanıtarak “Çocuklarına bildirirsen, FETÖ’de 15 Temmuz’da nasıl yaptılar, kaç kişiyi götürdüler. Senin oğlunu da götürürler” diyerek tehditlerini sürdürdü. Alfert’in güvenmemesi üzerine “Sen devlet beyime hakaret ediyorsun. Bu sözlerin yüzünden 14 gün içeride yatarsın. Seni komşularının önünde alıp götürürler, onlar da ‘Bu kadın ne yaptı?’ derler” şeklinde psikolojik baskı kurmaya çalıştı. Fahriye teyze ise “Ben hakaret etmedim ki! Kimseyi kesmedim, öldürmedim. Komşularım beni tanır” diyerek inancını sürdürdü.

SONUÇSIZ KALAN GÖRÜŞME

Tüm tehdit ve baskılara rağmen dolandırıcının sözlerine inanmadığını belli eden Alfert, kendisine “Devlet memuruna nasıl böyle konuşursun?” sorusu yöneltildiğinde tekrar arayarak adeta hesap sordu ve nasihat etti. Alfert, “Oğlum bak, sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder” diyerek dolandırıcıya yanıt verdi. Şüpheli, birkaç kez ikna etmeye çalıştı ancak konuşma sonuçsuz kaldı.

Yaşadığı olayı değerlendiren Fahriye Alfert, kendisine söylenenlerin gerçek olamayacak kadar kurgu olduğunu anladığını belirtti: “Bir kadın ‘Ne olduğunu anlayamadım’ demişti. Aklıma o geldi. Dedim ki bunlar insanı konuşturup ikna ediyorlar. Profesörleri bile kandırmışlar, beni de kandıracaklardı.” Yaşadığı durumu kimseyle paylaşmaması yönünde öneriler almasına rağmen, bu durumu kabullenmediğini vurguladı ve “Yaşlı bir kadınım, tabii ki söyleyeceğim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.