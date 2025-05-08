Fahriye Nine’yi Arayıp DolaNdıRıcı, Başarısız Oldu

İŞİMİZİ BOZAN DOLANDIRICILARA GEÇİT YOK

Antalya’da yaşayan 80 yaşındaki Fahriye Alfert, WhatsApp üzerinden MİT amblemiyle kendini polis ve savcı olarak tanıtan bir dolandırıcıya geçit vermedi. Dolandırıcı, kendisine yöneltilen tehditlere ve psikolojik baskılara rağmen hiçbir şekilde panik yapmadı. Alfert, dolandırıcının para istemesine bile fırsat vermeyerek, “Oğlum bak sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder” dedi.

HEDEF HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEDİ

Muratpaşa ilçesinde bulunan Fahriye Nine, dolandırıcının telefonda yaptığı müdahalelere karşı koyarak direndi. Şüpheli, kimliğinin ele geçirildiği yalanıyla yaşlı kadını kandırmaya çalıştı. “Kimliğin üzerinden başkaları işlem yapmış” gibi asılsız iddialarla paniğe sürüklemeye çabaladı. Kimliğine ilişkin sahte bir belgeyi de WhatsApp üzerinden gönderdi fakat Fahriye Alfert, gönderilmiş olan fotoğrafın sahiplenmediğini belirtti ve “Bu fotoğraf benim değil” diyerek hızlı bir tepki verdi.

SONUCA ULAŞAMAYAN TEHDİTLER

Kendini sürekli polis olarak tanıtan dolandırıcı, “Çocuklarına bildirirsen, FETÖ’de 15 Temmuz’da nasıl yaptılar, senin oğlunu da götürürler” diye tehditte bulundu. Alfert, “Ben hakaret etmedim ki! Kimseyi kesmedim, öldürmedim. Komşularım beni tanır” şeklinde cevap vererek şüpheliye karşı güvenini kaybetmediğini vurguladı. Dolandırıcının sürekli diliyle baskı kurma çabalarının ardından, Fahriye Nine aramakta olduğu numarayı tekrar aradı ve adeta hesap sordu.

DENEMELERİ BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANDI

Alfert, dolandırıcının ikna çabalarını boşa çıkararak “Oğlum bak, sahtekarlık yapma. Ben abdest alan bir kadınım. Allah seni kahru perişan eder” dedi. Bu sözlerin ardından dolandırıcı bir süre daha ikna etmeye çalıştı ancak bu girişimler sonuçsuz kaldı.

DOLANDIRILMAK İSTENMEDİ, FARKINDALIĞINI PAYLAŞTI

Fahriye Alfert, yaşadığı olay sonrasında dolandırıcının muhtemel kurgularını fark ettiğini dile getirerek, “Bir kadın ‘Ne olduğunu anlayamadım’ demişti. Aklıma o geldi. Bunlar insanı konuşturup ikna ediyorlar. Profesörleri bile kandırmışlar, beni de kandıracaklardı” ifadesinde bulundu. Yaşadıklarını başkalarına anlatmaması gerektiği telkinlerini kabul etmeyen Fahriye Nine, “Yaşlı bir kadınım, tabii ki söyleyeceğim” dedi.