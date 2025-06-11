Fahriye Şenuz, Başarıyla Mezun Oldu

BULGARCA ÖĞRENME HEDEFİYLE EĞİTİMİ BİRİNCİLİKLE TAMAMLADI

Bilgisayar mühendisliği mezunu 46 yaşındaki Fahriye Şenuz, evli ve iki çocuk annesi olarak girdiği Trakya Üniversitesi’nde Edebiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet töreninde mutluluğunu arkadaşlarıyla paylaşan Şenuz, “Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı” sözleriyle duygularını ifade etti. Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Şenuz, Bulgarca öğrenmek amacıyla TÜ Edebiyat Fakültesi’nin Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne kaydoldu. Dört yıllık eğitim sürecinin ardından elde ettiği başarıyla fakülteyi birincilikle tamamladı.

MEZUNİYET TÖRENİNDE YENİ BAŞLANGIÇ

Şenuz’a mezuniyet belgesi ve başarı sertifikasını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler takdim etti. Mezuniyet töreni, Balkan Kongre Merkezi’nde düzenlenerek toplam 818 öğrencinin katıldığı bir etkinlik haline geldi. Törende Fahriye Şenuz, mezuniyetinin sadece bir son olmadığını, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu dile getirdi. Konuşmasında, “Birlikte öğrendik, şimdi ise bunları hayata geçirme vakti. Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı. Kendinize ve yeteneklerinize inanın” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Edebiyat Fakültesi’nin Trakya Üniversitesi’nin entelektüel birikimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin eğitim sürecinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti. Hatipler, “Bundan sonraki hayatınızda geceye yenilmeyin. Geceye yenilmeyen her kişiye mükafat olarak bir şafak, bir sabah ve bir güneş verilir” dedi. Program, mezun olan ve dereceye giren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin sunulmasının ardından geleneksel kep atma töreniyle sona erdi.