Fahriye Şenuz, TÜ’den birinci mezun

BULGARCA ÖĞRENME HEDEFİ İLE BAŞARIYLA MEZUN OLDU

Bilgisayar mühendisliği mezunu, evli ve iki çocuk annesi Fahriye Şenuz (46), Bulgarca öğrenmek amacıyla girdiği Trakya Üniversitesi’nde (TÜ) Edebiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Mezuniyet töreninde heyecanını arkadaşlarıyla paylaşan Şenuz, “Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı” şeklinde konuştu.

MEZUNİYET TÖRENİNDE DUYGULU ANLAR YAŞANDI

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Fahriye Şenuz, Bulgarca öğrenmek üzere Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne kaydolmuştu. Dört yıl süren eğitim hayatında gösterdiği başarıyla fakülteyi birincilikle tamamladı. Mezuniyet töreninde ona mezuniyet ve başarı belgesini, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler takdim etti. Toplamda 818 öğrencinin mezun olduğu ve Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Fahriye Şenuz, mezuniyetin son değil; yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti. Şenuz, “Birlikte öğrendik, şimdi ise bunları hayata geçirme vaktidir. Hayallerimize ulaşmamıza ramak kaldı. Kendinize ve yeteneklerinize inanın” dedi.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Edebiyat Fakültesi’nin Trakya Üniversitesi’nin entelektüel birikimi açısından son derece değerli bir eğitim birimi olduğunu belirtti. Öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür eden Hatipler, “Bundan sonraki hayatınızda geceye yenilmeyin. Geceye yenilmeyen her kişiye mükafat olarak bir şafak, bir sabah ve bir güneş verilir” ifadelerini kullandı. Program, dereceye giren ve mezun olan öğrencilere plaket ve mezuniyet belgelerinin verilmesiyle sonlandı. Ayrıca, geleneksel kep atma töreni gerçekleşti.