Fahriye Ve Burak, Kriz Yaşıyor İddiaları

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YER ALAN BÜYÜK İDDİALAR

Türk televizyon dünyasının popüler çiftlerinden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, son zamanlarda özel hayatlarıyla magazin gündeminde sıkça yer alıyor. “Çalıkuşu” dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017 yılında evliliğe dönüştüren çift, uzun süre “örnek aile” olarak gösterildi. Ancak son yıllarda birlikte sosyal medya paylaşımlarını azaltmaları ve sosyal medyadaki bazı hareketleri, evliliklerinde sorun yaşandığı iddialarını gündeme taşıdı.

BOŞANMA SÖYLENTİLERİ GÜNDEME GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde Fahriye Evcen’in Instagram hesabında “Özçivit” soyadını kaldırması, boşanma söylentilerine sebep oldu. Fakat kısa bir süre sonra bu soyadı geri eklenmesi ve çiftin birlikte samimi bir fotoğraf paylaşması, “her şey yolunda” mesajı olarak değerlendirildi. Fakat Beyaz Magazin programında gündeme gelen bazı iddialar, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Çiftin evlerinde şiddetli bir kavga yaşandığı, komşular tarafından duyulan sesler ve tartışmanın tatil sırasında da devam ettiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ ATEŞLENDİ

Gündeme bomba gibi düşen haberlerin ardından sosyal medya üzerinde çeşitli tepkiler gelişti. Çift, bu iddialarla ilgili ortak bir açıklama yaparak, “Aile hayatına, aile kurumuna biraz saygınız olsun. İddia adı altında bize, ailemize yapılan bu gerçek dışı haberlerle yıpratma çabası devam ederse bunu yapanlarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.” dedi. Yaşananların ardından Fahriye Evcen, asılsız iddialara kulak tıkayarak peş peşe fotoğraflar paylaştı. Ağustos ayına ait karelerini yayınlayan oyuncu, eşine de yer vererek, bu paylaşımlarının çiftin iyi olduğunu göstermek amacı taşıdığını belirtti.