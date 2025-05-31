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Faisal Ramzi Alshaikh’in Cansız Bedeni Bulundu

TRABZON’DAKİ UZUNGÖL’DE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

ARAMA ÇALIŞMALARI VE KAYBOLUŞU

Trabzon’un Çaykara ilçesi Uzungöl’de gezinti yaparken düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh’ın arama çalışmaları 6’ncı gününde sonuçlandı. Suudi Arabistan’dan tatil için ailesiyle birlikte Uzungöl’E gelen Alshaikh, 26 Mayıs’ta Haldizen Deresi’ne düştü. Çocuğunun akıntıya kapıldığını gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, hemen dereye atladı ancak çocuğunu kurtaramadı. Baba, telefon sinyalinin olmadığı bir bölgeden yola çıkarak Uzungöl esnafından yardım istedi.

Bölgedeki durumun ciddiyeti üzerine sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için kapsamlı arama çalışmalarına başladılar. Toplamda 100 kişilik bir ekip, derede dalışlar yaparak suyun içindeki taşlar arasında ve dere yatağında kontroller gerçekleştirdi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

AFAD ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, bugün öğle saatlerinde suya düştüğü yerin 2,2 kilometre altında bir taşın arasında Faisal Ramzi Alshaikh’ın cansız bedenine ulaştı. Dalgıç ekipleri tarafından taşın altından çıkarılan ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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