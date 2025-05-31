Faisal Ramzi Alshaikh’ın Cansız Bedeni Bulundu

UZUNGÖL’DE KAYBOLAN ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Trabzon’un Çaykara ilçesinde turistik bölge Uzungöl’de gezinti yaptığı sırada düştüğü derede akıntıya kapılıp kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedenine, arama çalışmalarının 6’ncı gününde ulaşıldı. Tatil için ailesiyle Uzungöl’e gelen Faisal, 26 Mayıs’ta Haldizen Deresi’ne düştü. Akıntıya kapıldığını gören baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, çocuğunu kurtarmak için dereye atladı ancak başarısız oldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI HIZLANDIRILDI

Baba Alshaikh, telefon sinyalinin çekmediği bir alandan koşarak yola çıkarak bölgedeki esnaftan yardım talep etti. Yapılan ihbarla birlikte sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. Bölgedeki arama çalışmaları hemen başlatıldı. 100 kişilik ekip, derede dalışlar gerçekleştirerek, dere yatağında ve taşlar arasında kepçe ve demir çubuklarla arama yaptı.

FAISAL RAMZİ ALSHAİKH’İN CESEDİ BULUNDU

AFAD ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, bugün öğle saatlerinde suya düştüğü yerin 2,2 kilometre altında, dere içinde sıkışmış taşların arasında Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedenine ulaştı. İş makinesiyle kaldırılan taşın arasından çıkarılan Faisal’ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.