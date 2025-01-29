Faiz Geliri Büyüdü, Kârlılık Artışı Sağlandı

FAİZ GELİRLERİ VE KÂRLILIKTA ÖNEMLİ ARTILAR

2024 yılı Aralık ayı itibarıyla Garanti Bankası’nın faiz gelirleri %131 artış göstererek 540,5 milyar TL’ye ulaştı. Bunun yanında, faiz giderleri de %182 oranında yükselerek -414,5 milyar TL seviyesine geldi. Bu gelişmeler, net faiz gelirinin önemli bir şekilde arttığını gözler önüne seriyor. Ayrıca, net ücret ve komisyon gelirleri %123’lük bir artışla 97,1 milyar TL’ye yükseldi. Bankanın net faaliyet kârı, geçen yıl aynı döneme göre %17’lik bir artışla 121,9 milyar TL olarak kaydedildi. Bankanın net dönem kârı ise 91,2 milyar TL olarak gerçekleşti ve geçen yıla oranla %6’lık bir büyüme sağladı.

BİLANÇO VERİLERİNE GENEL GÖRÜNÜM

Garanti Bankası’nın toplam finansal varlıkları %3 oranında düşerek 787,7 milyar TL’ye geriledi. Ancak kredi portföyü %8 artış göstererek 1,77 trilyon TL’ye ulaştı. Mevduatlar da %5 oranında yükselişle 2,15 trilyon TL seviyesine çıktı. Bankanın özkaynakları %9 artışla 331,0 milyar TL’ye yükselirken, beklenen zarar karşılıkları -61,2 milyar TL seviyesine kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ VE HİSSE FİYATINDAKİ DEĞİŞİM

Garanti Bankası’nın piyasa değeri 569,9 milyar TL olarak hesaplandı ve hisse fiyatı 135,70 TL seviyesinde bulundu. Bankanın fiyat/kazanç (F/K) oranı 6,25, piyasa değeri/defter değeri (P/D) oranı ise 1,72 olarak gerçekleşti. Son üç ayda hisse fiyatında önemli bir hareketlilik gözlemlendi. 22 Ocak’ta 137,89 TL ile en yüksek seviyesine ulaştığı görülen hisse, 5 Kasım’da 97,75 TL ile en düşük seviyesini kaydetti.

GÖRÜLEN EĞİLİMLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Garanti Bankası, 2024 yılı boyunca güçlü faiz gelirleri ile artan kârlılığı ile dikkat çekerken, faiz giderlerindeki yükselişin etkisi de fark edilmektedir. Kredi ve mevduat büyümesi devam ederken, finansal varlıklarda küçük bir gerileme yaşanmıştır. 2025 yılı için bankanın faiz politikasındaki değişiklikler ve kredi büyümesi, yatırımcıların merakla takip edeceği bir konu olmaya devam edecek.

Kaynak: KAP