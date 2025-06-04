Faiz İndirim Beklentisi Piyasalarda Olumlu Hava Yaratıyor

ENFLASYON VERİLERİNİN ETKİSİ

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için belirli bir alan açtı. Bu durum bankacılık hisseleri başta olmak üzere piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Piyasa, iyi gelen verinin ardından yaz sonuna doğru indirim sürecinin tekrardan başlamasını bekliyor ve %49 seviyelerindeki gecelik faizler için ilk indirim beklentileri biraz öne çekildi. TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Mart ve Nisan aylarında TL’yi korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırmaya giderek politika faizini %46’ya yükseltti ve gecelik faizlerin %49 seviyelerinde oluşmasını sağladı. Uzmanlar, enflasyondaki düşüşün TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlaması için ek alan sağladığını ifade ediyor. Ancak herhangi bir indirim gerçekleşmeden önce gecelik faizlerin politika faizine yaklaşması izlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, takip eden karar ise 24 Temmuz’da açıklanacak.

YILSONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ

TCMB’nin yılsonu enflasyon beklentisinin orta noktası %24, üst bandı ise %29 olarak belirlenmişken, ekonomi yönetimi enflasyonun yıl sonunda tahmin edilen bandın içerisinde kalacağını öngörüyor. Ancak Reuters anketinde yıl sonu beklentisi %30 seviyesine çıkmış durumda ve son dönemlerde sınırlı aşağı revizyonlar görülüyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarında yaşanan beklenmedik düşüşün etkisiyle Mayıs ayında %1.5 oranında, tahminlerin altında bir artış gösterdi. Bugün, iç gündemde arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru dikkatle takip edilecek.

KÜRESEL PİYASALARDA DURUM

Küresel piyasalarda ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış bugün yürürlüğe girdi. Asya borsaları hafif bir yükseliş yaşarken, dolar son altı ayın en düşük seviyesine yakın seyretti. ABD, ek gümrük vergileri uygulayarak çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergileri %50 seviyesine çıkaracağını duyurdu. Ayrıca, petrol fiyatları, küresel ekonomik görünümle ilgili endişelerin etkisiyle Asya işlemlerinde gerilediği bildirildi; ancak Kanada’daki orman yangınları nedeniyle oluşan arz endişeleri fiyatlara destek sağlıyor.