Faiz İndirimi Beklentisi Piyasalarda Pozitif Hava

ENFLASYON VERİLERİ POZİTİF ETKİ YARATTI

Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) durdurduğu faiz indirimlerine yeniden başlaması için bir miktar ek alan yarattı. Bu gelişme, özellikle bankacılık hisseleri başta olmak üzere dünkü piyasalarda olumlu bir ortam oluşturdu. Piyasa, iyi gelen verinin ardından yaz sonuna doğru faiz indirim sürecinin yeniden başlamasını bekliyor ve %49 seviyesinde oluşan gecelik faizlerde ilk indirim beklentileri biraz öne çekilmiş durumda.

TCMB’NİN FAİZ POLİTİKASI

TCMB, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Mart ve Nisan ayında Türk Lirası’nı korumak amacıyla 700 baz puan ek sıkılaştırma yaparak politika faizini %46 seviyesine çıkardı. Bu durum gecelik faizlerin %49 seviyesinde oluşmasını sağlamıştı. Uzmanlar, bu bağlamda enflasyondaki düşüşün, TCMB’nin durdurduğu faiz indirimlerine tekrar başlaması için bir miktar ek alan sağladığını ifade ediyor. Ancak herhangi bir faiz indirimi öncesinde gecelik faizlerin politika faizine ne kadar yaklaşacağı izlenecek. TCMB’nin ilk faiz kararı 19 Haziran’da, ardından gelecek karar ise 24 Temmuz’da açıklanacak. Yılsonu enflasyon beklentisi, orta noktası %24 olan ve üst bandı %29 seviyesinde bulunan ekonomi yönetimi, enflasyonun yıl sonunda bu tahmin bandında kalacağını belirtiyor. Ancak Reuters anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %30 seviyesine ulaşmış durumda ve son dönemde sınırlı aşağı yönlü revizyonlar görülebiliyor. Tüketici fiyatları, gıda fiyatlarındaki beklenmedik düşüş nedeniyle Mayıs ayında %1.5 oranında ve tahminlerin altında artış gösterdi. Bugün iç gündemde ise arındırılmış enflasyon verileri, aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru izlenecek.

KÜRESEL PİYASALARDA GELİŞMELER

Küresel piyasalarda ise ABD’nin çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerindeki artış bugün devreye girerken Asya borsalarında hafif yükseliş görüldü. Dolar, altı ayın dip seviyesine yakın bir seyir izliyor. ABD, ek gümrük vergileri uygulamasıyla çelik ve alüminyum ithalatına yönelik vergilerin bugün %50’ye yükseleceğini duyurdu. Petrol fiyatları ise küresel ekonomik görünümle ilgili tehlikeler nedeniyle Asya işlemlerinde gerilerken, Kanada’daki orman yangınları sebebiyle yaşanan arz endişeleri petrol fiyatlarına destek sağladı.