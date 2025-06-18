Faiz Kararı 19 Haziran Duyurulacak

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI DUYURULMA TARİHİ

Merkez Bankası’nın para politikası toplantısında alacağı faiz kararı ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan son faiz açıklamaları, ekonomi çevreleri ve yatırımcılar için en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz oranında bir değişikliğe gitti mi? Tüm bu soruların yanıtları ile gelişmelere dair detaylar burada.

TCMB’NİN FAİZ KARARI DUYURULACAK GÜN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu’nun (PPK) Haziran ayı faiz oranı kararını, 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama, Merkez Bankası’nın resmi takvimi çerçevesinde yapılacak.

FED’İN FAİZ KARARI HAKKINDA BEKLENTİLER

Anadolu Ajansı tarafından yapılan beklenti anketine katılan 23 ekonomistin büyük bir kısmı, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit kalacağı tahmininde bulundu. Katılımcıların 19’u değişiklik beklemezken, 2 ekonomist 100 baz puanlık, 1 ekonomist 150 baz puanlık ve bir katılımcı ise 350 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini belirtti. Ekonomistlerin yıl sonuna dair politika faizi öngörülerine göre medyan beklenti yüzde 35,50 düzeyinde oluştu. Hatırlanacağı üzere, Merkez Bankası, Nisan ayında gerçekleştirilen önceki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmıştı.