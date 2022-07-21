Faiz kararı öncesi dolarda son durum

Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dolar yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 17,60’ın üzerinde hareket ediyor. Dolar dün piyasaların kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 1,6920 ile yılın zirvesini gördü.

Euro/TL 18’in hemen altında işlem görüyor.

GÖZLER MERKEZ BANKALARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı saat 14.00’te açıklanacak. Ekonomistler faizin yüzde 14’te sabit kalmasını bekiyor.

Piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararını da yakından takip ediyor. Avrupa’da faizin 11 yıl sonra ilk kez artırılması bekleniyor. Faiz artırımına gitmesi beklenen Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı kadar sıkılaşma adımları konusunda verilecek mesajlar da euro üzerinde etkili olacak.

ECB son olarak 2011 yılında faiz oranlarını arttırmıştı. 2014’ten bu yana faizler negatif oranlarda seyrediyordu.