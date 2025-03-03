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Faiz Kararını Bekleyen Milyonlar Var

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FAİZLERİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Ev ve araç almayı planlayan milyonlarca insan, faiz oranlarının düşmesini dört gözle bekliyor. Kritik faiz kararı ise 6 Mart Perşembe günü açıklanacak. Bugün açıklanan enflasyon verileri sonrasında ekonomide dikkatler, Merkez Bankası’nın belirleyeceği politika faizine çevrildi.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI

Perşembe günü, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Fatih Karahan’ın başkanlığında bir araya gelecek. Toplantı sonrasında saat 14.00’te yeni faiz kararı paylaşılacak. Banka, önceki toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekmişti. Ayrıca, Merkez Bankası rezervlerinin durumu da o gün netleşecek.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE YATIRIMCI ETKİLEŞİMİ

7 Mart’ta Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımlayacak. Bu anket, enflasyon beklentilerinin belirlenmesi açısından önemli bir veri sunacak. Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu, Cuma günü Finansal Yatırım Araçları Reel Getiri Oranlarını açıklayacak ve böylece şubat ayındaki en kârlı yatırım aracı belirginleşecek.

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