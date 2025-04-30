Faiz Mesajı Geldi, TCMB Dedi

KARAHAN’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB’nin 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Karahan, politika faizinin enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri doğrultusunda belirleneceğini ifade ediyor. Ayrıca, talebin dezenflasyonu olumsuz etkilemesi halinde gereken önlemlerin alınacağını belirtiyor.

KÜRESEL RİSKLER VE ENFLASYON EĞİLİMLERİ

Karahan, son dönemlerde artan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğunu iletiyor. Ocak ayında hizmet enflasyonunun yükseldiğini, ancak Şubat ve Mart aylarında belirgin bir yavaşlama eğiliminde olduğunu vurguluyor.

Karahan, Türk Lirası’ndaki değer kaybının sınırlı olmasının enflasyonist baskıları azalttığını belirtiyor ve Mart ile Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerle parasal aktarım mekanizmasını destekleyen adımların hızla atıldığını ifade ediyor.

Karahan, likidite koşullarını yakından izlemeye devam edeceklerini ve enflasyonda belirgin bir bozulma öngörüldüğünde para politikasını sıkılaştıracaklarını açıklıyor. Fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için ön koşul olduğunu dile getiren Karahan, TCMB olarak dezenflasyonist süreci kararlılıkla sürdüreceklerini belirtiyor.