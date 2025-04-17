Faiz Oranları Düşüş Trendinde Azalma Gözlemlendi.

FAİZ ORANLARINA YENİ BEKLENTİLER

Faiz oranlarına dair beklenen düşüş trendi son zamanlarda azalmaya başladı. Bugün açıklanacak, taşıt ve konut kredisi üzerinde etkili olması beklenen yeni politika faiz kararı ile ilgili detaylar programda ele alındı. Programa katılan Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, gecelik faiz artırımının politika faizinin artırılabileceğine dair bir sinyal olduğunu ifade etti. Türkiye ekonomisinin mevcut durumu hakkında birçok konuda açıklamalarda bulunan Pehlivanoğlu, faiz politikaları, borsa hareketleri, altın ve gümüş piyasaları üzerindeki etkiler ve yatırımcı güvenliği ile alakalı önemli bilgiler sundu.

MERKEZ BANKASI’NIN TEDBİRLERİ

Abdurrahman Yazıcı, sunuculuğunu yaptığı programda, konuk Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu’na Merkez Bankası’nın yakın zamanda aldığı tedbirleri sordu. Ekonomide yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası’nın olağanüstü bir toplantı düzenlediğini söyleyen Pehlivanoğlu, alınan önlemleri sıraladı. Bu önlemler arasında gecelik faiz artırımının politika faizinin artırılabileceğine yönelik bir sinyal taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Merkez Bankası’nın, bankalar arası faiz oranlarını yükselterek piyasalara müdahale ettiğini belirtti.

YATIRIMCI GÜVENİ İÇİN KRİTİK NOKTALAR

Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, Türkiye’nin risk primlerinin (CDS) siyasi gelişmeler sonrasında yükseldiğine dikkat çekti. Yatırımcı güveni için hukuki öngörülebilirlik ve siyasi istikrarın önemine vurgu yaptı. Gecelik faizin artırılmasının, resmi faizin hemen artacağı anlamına gelmediğini, bunun daha çok resmi faiz artırım sinyali olduğunu ifade etti. Gecelik faizin artırılması ile faiz bandının yukarıya taşındığını ve piyasa faizi ile gecelik faiz arasındaki farkın açıldığını belirtti. Gelecek aşamada ise politika faizinin artabileceğine dair ipuçları verdi.