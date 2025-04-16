Faiz Oranları Ekonomik Beklentiler İçin Önemli

Her ay düzenli olarak yapılan Para Politikası Kurulu toplantılarında belirlenen faiz oranları, ekonomik beklentiler açısından oldukça kritik bir öneme sahip. Yatırımcıların “Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt aradığı bu dönemde, nisan ayındaki toplantının tarihi ve saati büyük bir merak konusu. Açıklanacak kararın, döviz kurlarından borsa endekslerine kadar pek çok finansal göstergede hareketliliğe yol açması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman duyurulacak? 2025 Nisan TCMB PPK toplantısı hangi gün ve saat kaçta gerçekleşecek? İşte detaylar…

TOPLANTININ TARİHİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 17 Nisan 2025 Perşembe günü yapacak. Merkez Bankası faiz kararı, toplantının ardından aynı gün saat 14.00’te açıklanacak. Bu yapılacak duyuru, hem iç piyasalarda hem de global yatırım topluluklarında yakından izlenecek.

ÖNCEKİ TOPLANTIDAN BEKLENTİLER

Bir önceki toplantıda Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek oranı %45’ten %42,5’e çekmişti. Nisan ayında alınacak olan yeni kararın ise döviz kuru, kredi faizleri ve yatırım stratejileri üzerinde belirleyici bir etkisi olabiliyor. Özellikle bu karar, yatırımcılar için önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.

GELECEK TOPLANTILARIN TAKVİMİ

2025 yılı için sonraki toplantılar şu şekilde planlandı: 19 Haziran 2025, 24 Temmuz 2025, 11 Eylül 2025, 23 Ekim 2025, 11 Aralık 2025, 22 Ocak 2026 ve 12 Mart 2026. Bu tarihler, yatırımcılar için önemli bir takvim oluşturuyor ve her toplantı öncesinde piyasalardaki hareketlilik dikkatle izlenecek.