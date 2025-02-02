Faiz Ve Stopaj Değişiklikleri Mevduatı Etkiliyor

VADELİ MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ GÜNDEMDE

Vadeli mevduat faiz getirileri, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve stopaj oranlarındaki değişimler yüzünden tekrar dikkat çekiyor. Özellikle parasını bankadaki vadeli TL mevduat hesabında tutan ya da tutmayı planlayan kişiler, getirilerdeki farklılıkları merak ediyor. Son dönemde vadeli mevduat hesaplarında yaşanan bir güncelleme, mevduat sahiplerini doğrudan etkiliyor. Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, CNN Türk yayınında konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte açıklamaları;

YENİ ORANLARA GEÇİLDİ

Turan, Merkez Bankası’nın aralık ayından itibaren uyguladığı faiz indirimlerine dikkat çekerek, “Politika faizi %45’e geriledi” dedi. Ortalama vadeli mevduat getirilerinin ise %43-45 bandına yerleştiğini belirtti. Ancak, mevduat gelirlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler meydana geldi.

STOPAJ ORANLARI ARTIK DAHA YÜKSEK

1 Şubat itibarıyla, 6 aya kadar olan vadeli mevduatlarda stopaj oranı %10’dan %15’e, 6-12 ay arası vadelerde %7,5’tan %12’ye ve 1 yıl üzeri vadelerde %5’ten %10’a yükseltildi. Bu artış, elde edilen gelirden daha fazla vergi kesilmesi anlamına geliyor.

TL MEVDUAT HÂLÂ CAZİP Mİ?

Turan, stopaj oranlarındaki artışa rağmen TL mevduatın cazibesini sürdüğünü vurguladı. Yıllık vadeli mevduat faiz oranlarının %43-45 civarında olduğunu ve günlük fon getirilerinin %50-55 seviyelerinde seyrettiğini hatırlattı. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %21 olarak öngörülüyor ve vadeli mevduatların reel getiri sunma potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. Örnek vermek gerekirse, 100 bin TL’yi 32 gün vadeli bir hesaba yatıran bir kişinin, %44 faizle daha önce 3.471 lira net getiri elde ettiği, ancak yeni oranlarla bu getirinin 3.279 liraya düştüğü ifade edildi. Yani, bu durumda 100 bin lira yatıran birinin yaklaşık 200 lira kaybı söz konusu. 1 milyon TL için bu kaybın ise 2 bin lira civarında olduğu belirtildi. Ancak Turan, bu kayıplara rağmen TL’nin hala önemli bir getiri sunduğunu ve risksiz bir yatırım aracı olabileceğini belirtti. Uzmanlar, 100 bin lirada 200 liralık gelir farkı olması haline yatırım tercihini değiştirmenin erken olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, Merkez Bankası’nın faiz indirimleri ve enflasyon seviyesi yatırımcıların kararlarını etkileyecek başlıca faktörler arasında yer alıyor.

REEL GETİRİYE ODakLANMAK ÖNEMLİ

Yatırımcıların reel getiriye odaklanması gerektiği kaydediliyor. Reel getiri, enflasyondan arındırılmış kazanç anlamında geliyordur. Uzmanlar, yıl sonunda vadeli mevduatın yaklaşık %36-42 arasında bileşik getiri sağlayacağı ve enflasyonun bu seviyenin altında gerçekleşmesi durumunda reel getiri elde edileceğini öngörüyor.

PARA PİYASASI FONLARI CAZİP SEÇENEKLER SUNUYOR

Para piyasası fonları da yatırımcılar için çekici alternatifler sunuyor. Günlük likidite ve esneklik sağlayan bu fonlar, günlük faiz getirisiyle dikkat çekiyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, para piyasası fonlarındaki getiriler halen yüksek seviyelerde seyrediyor.

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