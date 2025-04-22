Faizler Yükseldikçe Enflasyon Düşmeyecek

TÜRKİYE’DE ENFLASYON VE FAİZLER ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun Genel Başkanı olarak, faiz artışlarının enflasyonu düşürmeyeceğine dikkat çekiyor. Ekonomide yatırım yapılamadığını belirten Palandöken, Merkez Bankası’nın faizleri 350 baz puan artırmasına dair önemli açıklamalarda bulundu.

MEVDUAT FAİZLERİ VE YATIRIM GÜVENİ

Genel Başkan Palandöken, bankaların mevduat faizlerindeki artışın, enflasyonu daha da artıracağını vurguluyor. “Faizlerin artması ve ülkeler arası yaşanan gümrük vergileri sebebiyle sıcak para mevduat faizine ve güvenli liman olan altına yatırılıyor” diyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, ülkeye yatırım çekmek için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtiyor.

KALDIRILMASI GEREKEN VERGİLER

Palandöken, yerli ve yabancı yatırımcılar için gerekli imkanların sağlanmasının önemini ifade ederek, “Yapılması gereken fonlara getirilen ek vergiler kaldırılarak yerli ve yabancı yatırımcıların önü açılmalıdır. Çünkü yatırım yerine vatandaş parasını yüksek faizle bankaya yatırıyor” şeklinde konuşuyor. Bu durumun enflasyonu yükselttiğini ve işsizlik ile maliyetlerin artmasına yol açtığını da ekliyor.