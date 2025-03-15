Faizsiz Kredi Düşünenler İçin Kritik Uyarılar

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI ARTIYOR

Son dönemlerde Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle, bankalar düşük veya sıfır faizli kredi kampanyaları düzenlemeye başladı. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar, 6 aya kadar vadeli ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sunmaya yöneldi. Bu tür krediler, özellikle yeni müşteri kazanmayı hedefliyor ve genellikle mevcut müşterilere sunulmuyor. Ancak bazı bankalar, faizsiz kredinin sağladığı avantajları ek sigorta ve dosya masrafı gibi ilave ücretlerle kısıtlayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİ VERME NEDENLERİ

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının artma nedenlerini şu şekilde açıklıyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.” Bu krediler, kredi kullanma alışkanlığı bulunmayan müşterilerin sisteme dahil edilmesi ve ileride daha yüksek faizli kredilere yönlendirilmesi amacı taşıyor.

GİZLİ MALİYETLERİN DİKKATİ

Sıfır faizli krediler cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetler yansıtabiliyor. Örneğin, bankalar hayati sigorta gibi ek sigorta ücretleri talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmadığı durumlarda bile dosya ücretleri gibi ekstra ödemeler çıkabiliyor. Yüksek geri ödeme tutarları da göz önünde bulundurulmalı; faizsiz kredi kampanyalarında vade süresi kısa olduğu için aylık taksitler yüksek olabiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerekiyor” diye vurguluyor.

KREDİ LİMİTLERİ ARTACAK MI?

2025 yılı hedefleri doğrultusunda bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için etkinliklerini artırdığı dönemler olarak öne çıkıyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

KREDİ VERME İŞTAHI ARTIYOR MU?

Faiz oranlarındaki düşüşle birlikte bankaların kredi verme iştahı yavaş yavaş artıyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları sonrasında, bankacılık sektöründe gözle görülür bir hareketlilik başladı. Şubat ayı enflasyon verileri piyasalar üzerinde olumlu bir etki bıraktı; Mart ayı enflasyonu ise kritik bir gösterge olacak. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” dedi.

FAİZSİZ KREDİ ALACAKLAR İÇİN TAVSİYELER

Faizsiz kredi almayı düşünenlerin birkaç noktaya dikkat etmesi gerekiyor. İlk olarak, hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmalıdırlar. Ek maliyetlerin (sigorta, dosya ücreti) varlığını kontrol etmeli ve kampanyaların hedef kitlesini öğrenmelidirler (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?). Son olarak, ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçeye uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.