Faizsiz Kredi İçin Bankalar Yarışıyor!

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Kredi almayı düşünenler için olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bankalar, yeni müşteri çekmek adına büyük bir rekabet içinde yer alıyor. Faizsiz kredi imkanları artarken, müşteriler en fazla krediyi sunan bankaları tercih ediyor. Faizsiz kredi imkanından kimlerin faydalanabileceği ise merak konusu. Yapılan açıklamalar ışığında, yüksek kredi faizinin olduğu günlerde bazı bankalar, faizsiz ve kısa vadeli kredileri sunmaya devam ediyor. Yeni müşterileri kazanmak ve sektör içinde rekabeti artırmak amacıyla bankalar, bu faizsiz kreditörlü fırsatları değerlendirme yoluna gidiyor.

GERİ ÖDEME SÜRELERİ KISITLI

Hürriyet’te yer alan Burak Taşçı’nın haberine göre; faizsiz kredilerde bankalar genellikle kısa vadelerle işlem yapıyor. Sunulan krediler, 3 ile 6 ay arasında değişiyor. Faizsiz kredi almak isteyenlerin öncelikle kimler olabileceği sorusu ise önem taşıyor. Kredi kartı borcu bulunan kişiler, bu fırsattan yararlanarak hem asgari ödemelerini gerçekleştirmiş olacak hem de kalan borçlarını faiz ödemeden kapatabilme şansına sahip olabiliyor. Kısa vadede hayata geçirmek istenen ancak finansal sorunlar nedeniyle ertelenen planlar için de bu krediler avantaj sağlıyor.

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

Son dönemde 9 banka faizsiz kredi imkanı sunuyor. Örneğin, Enpara 50 bin lirayı 6 ay vadede veriyor, QNB ise 30 bin lirayı 3 aylık vadeye sunuyor. Akbank 30 bin lirayı 6 ay vadede sağlarken, Garanti BBVA 25 bin lirayı 6 ay vadede sunuyor. Türkiye İş Bankası, 25 bin lira tutarında taksitli nakit avans ve Denizbank 20 bin lira kredi ile tüketicilere destek veriyor. ON Dijital Bankacılık 20 bin lirayı 6 ay vadede, TEB ise 30 bin lirayı 6 ay ve 25 bin lirayı 3 ay vadede sunuyor. Albaraka, 25 bin lirayı 3 ay ertelemeli olarak faizsiz olarak veriyor.

LİMİTLERDE MAĞDURİYET OLABİLİYOR

Müşteri olduktan sonra kredi ve nakit avans başvurusunda bulunulduğunda, bankalar kredi limitinin tamamını sunmayabiliyor. Eğer istenen miktar kredi veya nakit avans verilmezse, bu durumda kullanıcılar hesaplarını kapatma hakkına sahip oluyor. Bu sayede bankalarla olan ilişkisinin sonlandırılması da mümkün hale geliyor.