Faizsiz Kredi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

Son dönemde Merkez Bankası’nın faiz indirimleriyle bankalar, düşük ve sıfır faizli kredi kampanyalarına odaklanmaya başladı. Mart ayı itibarıyla bazı bankalar, 6 aya kadar vade ve 60 bin TL’ye kadar faizsiz krediler sunmaya başladı. Ancak bu krediler, genellikle yeni müşteri kazanma hedefiyle sunuluyor ve mevcut müşterilere pek fırsat tanınmıyor. Bazı bankalar, sigorta ve dosya masrafı gibi ek ücretlerle faizsiz kredinin avantajlarını fazlasıyla sınırlayabiliyor.

FAİZSİZ KREDİLERİN NEDEN ARTILIYOR?

Ekonomist Ahmet Kurtuluş, faizsiz kredi kampanyalarının artış sebeplerini şu şekilde açıklıyor: “Bankalar, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırmak için belirli dönemlerde bu tür kampanyalar düzenliyor. Yeni müşteri kazanmak için cazip görünen sıfır faizli krediler, aslında uzun vadeli bir pazarlama stratejisinin parçası.” Bu krediler, özellikle kredi kullanma alışkanlığı olmayan bireyleri sisteme dahil etmeyi ve ilerleyen süreçlerde daha yüksek faizli kredilere yönlendirmeyi hedefliyor.

FAİZSİZ KREDİLERDE GİZLİ MALİYETLER VAR MI?

Sıfır faizli krediler ilk bakışta cazip görünse de, bazı bankalar ek maliyetleri gizli şekilde sunabiliyor. Bankalar, hayat sigortası gibi ek sigorta masrafları talep edebiliyor. Ayrıca, faiz alınmasa da dosya ücreti adı altında ekstra ödemeler çıkabiliyor. Faizsiz kredi kampanyaları, kısa vade nedeniyle yüksek aylık taksitler gerektirebiliyor. Ahmet Kurtuluş, “Bu tür kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin, tüm detayları inceleyerek hareket etmesi gerektiğini” vurguluyor.

FAİZSİZ KREDİ LİMİTLERİ ARTACAK MI?

2025 yılı hedefleri doğrultusunda, bankaların faizsiz kredi kampanyalarına devam etmesi bekleniyor. Ancak bu kampanyalar yılın belirli dönemlerinde yoğunlaşıyor. Özellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları, bankaların çeyrek hedeflerini tutturmak için kampanyalarını artırdığı zamanlar dikkati çekiyor. Kurtuluş, “İkinci çeyrekte (Nisan-Haziran) bu tarz kampanyaların azalmasını, yılın ilerleyen dönemlerinde ise yeniden artmasını bekliyoruz” şeklinde açıklıyor.

BANKALARIN KREDİ VERME İŞTAHI ARTACAK MI?

Faiz oranlarındaki düşüş, bankaların kredi verme iştahını yavaş yavaş artırmaya başladı. Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararları sonrasında bankacılık sektöründe bir hareketlilik gözlemleniyor. Şubat ayı enflasyon verileri piyasaları olumlu etkilerken, Mart ayı enflasyonu da kritik bir gösterge olacak. Kurtuluş, “Mart ayı enflasyon verileri, bankaların kredi faizlerini daha da düşürüp düşürmeyeceğini belirleyecek” ifadesini kullanıyor.

FAİZSİZ KREDİ ALACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Faizsiz kredi almayı düşünenlerin dikkate alması gereken bazı noktalar mevcut. Öncelikle hangi bankaların faizsiz kredi sunduğunu araştırmak önemli. Ayrıca, ek maliyetler (sigorta, dosya ücreti) olup olmadığını kontrol etmek faydalı olacak. Kampanyaların kimlere yönelik olduğunu öğrenmek (yeni müşteri mi, mevcut müşteri mi?), ödeme planını inceleyerek aylık taksitlerin bütçeye uygun olup olmadığını değerlendirmek de gerekiyor.