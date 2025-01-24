Faizsiz Kredi Kampanyaları: 2025 Fırsatları Başladı

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI BAŞLADI

2025 yılına girişle birlikte bankalar, müşteri çekmek ve mevcut müşterilerine cazip fırsatlar sunmak amacıyla faiziz kredi imkanlarını güncelledi. Yeni yılda 15 bin TL ile 55 bin TL arasında sıfır faizli kredi seçenekleri sunan bankaların sayısında artış görüldü. Bu fırsatlar, ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüketiciler için büyük avantaj sağlıyor. Ocak 2025 itibarıyla birçok banka, her müşteriye özel düzenlediği faizsiz kredi tekliflerini açıkladı. Bu çerçevede sıfır faizli krediler için bankaların şubeleri ve dijital kanalları yoğun ilgi görüyor.

FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI

Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyen tüketicilerin bankaların sunduğu özel kampanyalara yönelmesi gerekiyor. İşte dikkat çeken bazı detaylar:

Kredi tutarları bankaların sunduğu faizsiz krediler genellikle 15 bin TL ile 55 bin TL arasında değişiyor. Bankalar, müşterilerin kredi notu, gelir düzeyi ve ödeme geçmişini göz önünde bulundurarak sıfır faizli kredi imkanlarını değerlendiriyor. Çoğu banka, başvuruları dijital platformlar üzerinden kabul ederek hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gizli masraflara dikkat etmek gerekiyor. Faizsiz kredi adı altında sunulan fırsatların bazı masraflar içerebileceğini unutmamak lazım. Dosya masrafı ve sigorta gibi ek ücretler hakkında bilgi alınması önemli. Geri ödeme planlarını dikkatlice inceleyerek bütçeyi zorlamayacak seçeneklerin tercih edilmesi gerekiyor. Başvuru belgeleri arasında nüfus cüzdanı, gelir belgesi gibi temel evrakların yanı sıra kredi notuna da dikkat etmekte fayda var.

BANKALARIN 2025 FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI

QNB Finansbank, 20.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli kredi sunmakta. Kampanya süresi 23 Ağustos 2024 – 31 Ocak 2025 olarak belirlenmiş. Yeni müşterilere özel; başvurular sadece görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan kişiler için geçerli.

Garanti BBVA 25.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli ve 25.000 TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli) sunuyor. Kampanya süresi 1 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025. Mobil uygulama üzerinden müşteri olanlara özel.

Enpara, 35.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli kredi sunmakta. 6 Ocak 2025 – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli. HangiKredi üzerinden başvuruda bulunan Enpara müşterisi olmayan kişiler için. Tahsis ücreti veya dosya masrafı bulunmuyor, ancak hayat sigortası zorunlu.

KAMPANYA AVANTAJLARI VE BAŞVURU SÜRECİ

Sıfır faiz ile kredi almak, ekstra maliyet yüklenmeden nakit ihtiyacını karşılamayı sağlıyor. Çoğu banka mobil uygulama üzerinden kolayca başvuru yapmanıza imkan tanıyor. İhtiyacınıza göre değişen kredi tutarları ve vadelerle size en uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz.