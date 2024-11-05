Faizsiz Kredi Kampanyaları Yarışıyor: Bankalar Açıklandı

FAİZSİZ KREDİ KAMPANYALARI GÜNDEME GELİYOR

Kredi veren bankalar arasında faizsiz kredi fırsatları merak edilir hale geldi. Özel bankalar, Kasım ayından itibaren ‘Yeni müşterilere özel 0 faizli kredi kampanyaları’ uygulamaya geçirerek vatandaşlara destek olmaya başladı. Yeni müşteriler, bankalardan 6 ay vadeli 50 bin TL ve 12 ay vadeli 20 bin TL kredi seçeneklerinden yararlanabiliyor.

REKABETÇİ FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI

Bankalar, 15 bin lira, 20 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira ve 50 bin lira gibi çeşitli tutarlarda faizsiz kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor.

FAİZSİZ KREDİ SUNAN BANKALAR

ENPARA: Yeni müşterilere 6 ay vadeli yüzde 0 faizle 35 bin TL kredi imkanı sağlıyor.

QNB FİNANSBANK: 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi sunuyor.

AKBANK: Yeni müşterilere 6 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli %0 faizli 25 bin TL nakit avans imkanı ile toplamda 45 bin TL’lik fırsat sunuyor.

GARANTİ BBVA: 6 ay vadeli 20 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans olanağı sunarak toplamda 45 bin TL’lik fırsat oluşturuyor.

İŞ BANKASI: İşCep üzerinden İş Bankası müşterilerine 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

TEB: Yeni müşterilere, 6 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 25 bin TL faizsiz nakit avans imkanı sunarak toplamda 50 bin TL kredi fırsatı sunuyor.

DENİZBANK: Yeni müşterilere, 6 ay vadeli 10 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 3 ay vadeli 15 bin TL faizsiz taksitli nakit avans imkanı sağlıyor.

ALTERNATİF BANK: 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 20 bin TL kredi imkanı sunuyor.

ON DİJİTAL BANKACILIK: Yeni müşterilere 3 ay vadeli yüzde 0 faizli 15 bin TL kredi sunuyor.