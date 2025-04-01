Fakıllı Mağarası Bayramda Turist Ağırladı

Fakıllı Mağarası Tatilcilerin İlgi Odağı Oldu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yer alan Fakıllı Mağarası, Ramazan Bayramı’nda tatilcilerin akınına uğradı. İlçe merkezine 7 kilometre mesafede bulunan bu önemli turizm merkezi, farklı yönlere uzanan galerileri ve sarkıt, dikit gibi doğal oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

Mağaranın Ziyaret Edilebilir Kısmı

İstanbul ve Ankara gibi çevre illerden bayram tatili için bölgeye gelen ziyaretçiler, toplam uzunluğu 1017 metre olan mağaranın ziyarete açık olan 350 metrelik kısmını gezme şansı buldu. Ziyaretçiler, özellikle damlataş bakımından zengin olan ve ‘beyaz oda’ olarak bilinen alanlara hayran kaldı.

Yıllık Ziyaretçi Sayısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1. derece sit alanı olarak tescillediği Fakıllı Mağarası, her yıl ortalama 40 bin ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu doğal güzellik, bölgenin turizm potansiyelini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.