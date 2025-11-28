Fakirlik Belgesi İçin Muhtara Saldırdı

Yenişehir Mahalle Muhtarlığı’nda GERİLİM DOLU ANLAR YAŞANDI

24 Kasım tarihinde muhtarlıkta yaşanan olayda, iddialara göre bir kadın fakirlik belgesi almak amacıyla muhtarlığa başvurdu. Fakat Mahalle Muhtarı Aysun Güler, kadının sistemde sigorta kaydının bulunduğunu ve bu nedenle belge veremeyeceklerini ifade etti.

ÇATIŞMA BÜYÜDÜ

Bu yanıt üzerine öfkelenen kadın, muhtar Güler’e saldırarak fiziki şiddet uygulamaya başladı. Yaşanan bu kavga, muhtarlıkta bulunan diğer vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.