Falda Carmen Müzikali Bursalılarla Buluştu

FLAMENKO, OPERA VE TİYATRO BİR ARADA

Flamenko, opera ve tiyatroyu bir araya getiren “Falda Carmen Çıktı Müzikali” Bursalı sanatseverlerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu gösteriyi Rüya Büyükkatırcı yönetti. Fransız besteci Georges Bizet’e ait olan “Carmen”, Prosper Merimee’nin aynı isimli kısa romanından esinlenerek Eren Ergene tarafından sahneye uyarlanan müzikal, izleyicilerden tam not aldı.

SES SANATÇILARINDAN MUAZZAM PERFORMANS

Opera sanatçılarından Hatice Zeliha Tunçyürek, Sıla Can Aksoy, Barış Çark, Emre Uluocak ve Umut Kosman, seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı. Gecenin sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.