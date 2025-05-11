Haberler

Falda Carmen Müzikali Bursalılarla Buluştu

FLAMENKO, OPERA VE TİYATRO BİR ARADA

Flamenko, opera ve tiyatroyu bir araya getiren “Falda Carmen Çıktı Müzikali” Bursalı sanatseverlerle buluştu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen bu gösteriyi Rüya Büyükkatırcı yönetti. Fransız besteci Georges Bizet’e ait olan “Carmen”, Prosper Merimee’nin aynı isimli kısa romanından esinlenerek Eren Ergene tarafından sahneye uyarlanan müzikal, izleyicilerden tam not aldı.

SES SANATÇILARINDAN MUAZZAM PERFORMANS

Opera sanatçılarından Hatice Zeliha Tunçyürek, Sıla Can Aksoy, Barış Çark, Emre Uluocak ve Umut Kosman, seslendirdikleri eserlerle Bursalı müzikseverlerin beğenisini topladı. Gecenin sonunda, Bursalı sanatseverleri selamlayan oyuncu kadrosu uzun süre alkışlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Nizip’te 14 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi

Nizip ilçesinde bir gezi sonrası mide bulantısı ve kusma yaşayan 14 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi.
Haberler

Eren Can, Müzisyenliğini Geliştiriyor

O Ses Türkiye finalinde Eren'in sıralaması merak ediliyor. Yarışmada dikkat çeken Eren Can hakkında yaş, köken ve meslek bilgileri araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.