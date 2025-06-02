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Fanatik Yahudiler, KUDÜS’te provokasyon girişiminde bulundu

FANATİK YAHUDİLERIN PROVOKASYON GİRİŞİMİ

KUDÜS – Mescid-i Aksa’ya baskın yapan fanatik Yahudiler, Kubbetü’s-Sahra’ya kanlı et sokmaya çalıştı. Mescid-i Aksa’da hayvan kurban etme ve ardından bu kurbanın kanıyla Harem-i Şerif’e müdahale etme çağrıları yapan fanatik grup engellendi.

KUBBETÜ’S-ŞAHRA’DAKİ ENGELLENME

Filistinli kaynaklar, fanatik Yahudilerin kutsal kabul ettikleri Şavuot Bayramı kapsamında Kubbetü’s-Sahra’ya torba içerisinde kanlı et götürmeye çalıştıklarını bildirdi. Ancak Kubbetü’s-Sahra’nın kapıları kapatılarak bu provokasyon girişimi önlendi. Tepkilerin artması üzerine, 3 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’ya 985 fanatik Yahudi’nin baskın düzenlediğini açıkladı. Bu durum, bölgede artan gerginlik ve provokasyonların devam ettiğini gösteriyor.

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