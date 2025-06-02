Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’ya girdi

MESCİD-İ AKSA’YA BASKIN DÜZENLEDİLER

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen fanatik Yahudiler, Kubbetü’s-Sahra’ya kanlı et sokmaya çalıştı. Fanatik Yahudiler, Aksa’da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif’e sürme çağrıları yaparken engellendi. Filistinli kaynaklar, bu kişilerin kendi inançları gereği kutsal saydıkları Şavuot Bayramı çerçevesinde, Kubbetü’s-Sahra’ya torba içinde kanlı et sokmaya girişimlerini bildirdi ancak alanın kapılarının kapatılmasıyla olay önlendi.

TEPKİLER ÜZERİNE Uzaklaştırıldılar

Cemaatin bu provokasyon karşısında tepki göstermesiyle, 3 fanatik Yahudi, İsrail polisi tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kudüs İslami Vakıflar Dairesi, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi’nin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğini duyurdu. Bu gelişmeler, Mescid-i Aksa ve çevresindeki durumun gerginliğini artırıyor.