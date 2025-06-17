FAO Ve BAKA İş Birliği Toplantısı Yapıldı

FAO VE BAKA İŞ BİRLİKLERİNİ GÖRÜŞTÜ

FAO Türkiye Temsilciliği ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) yöneticileri bir araya geldi. Bu toplantıda, başta tıbbi ve aromatik bitkiler olmak üzere kırsal kalkınma, kooperatifçilik ve bölgesel proje iş birlikleri değerlendirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilciliği Kıdemli Program Koordinatörü Özcan Türkoğlu, beraberindeki heyetle birlikte BAKA Genel Sekreterliğini ziyaret etti. Yapılan görüşmede, FAO ile BAKA arasındaki iş birliği fırsatları ve yürütülmesi planlanan projeler konuşuldu.

BAKA’DAN PROJE SUNUMU

BAKA Uzmanı Yücel Yıldırım, ajansın 15 yıl boyunca sürdürdüğü faaliyetler hakkında bilgi vererek, Isparta, Burdur ve Antalya illerinin tıbbi ve aromatik bitkilerdeki floristik zenginliğine dikkat çekti. Yıldırım, özellikle Isparta’nın 2024 yılı itibarıyla 19 bin ton gül çiçeği üreterek Türkiye’nin gül üretiminin yüzde 95’ini karşıladığını belirtti. Ayrıca, yaklaşık 10 bin aile bu alandan geçimini sağladığını vurguladı.

GÜL YANGI FABRİKASI ZİYARETİ

Toplantıda, Orman Genel Müdürlüğü Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanı Özgür Balcı, FAO destekli küçük ölçekli projelerle bölgedeki marka değerinin artırılmayı hedeflendiğini ifade etti. Balcı, BAKA’nın bölgesel bilgi birikiminden faydalanma arzularını dile getirirken, bilgi ve deneyim paylaşımının önemine vurgu yaptı. Toplantı sonrasında heyet, BAKA’nın destek sağladığı S.S. Gülderen Kadın Kooperatifi’ni ziyaret etti. Burada, kadın girişimcilerin üretim süreçleri yerinde incelendi.

MODERN DAMITMA SİSTEMLERİ GÖZLEMLENDİ

Daha sonra, özel sektör tarafından işletilen gül yağı distilasyon tesisleri ziyaret edildi ve katılımcılar, geleneksel ile modern damıtma sistemlerini karşılaştırma fırsatı buldu. Heyet, Güneykent’te bulunan Gülbirlik Tarihi Gül Yağı Fabrikası ve modern damıtma sistemleri üzerine çalışan Dünder Makine’yi de ziyaret etti. Gül yağı çıkarma süreçlerinin tarihsel ve teknik gelişimlerini yerinde gözlemlemek, bölgesel ürünlerin katma değerinin artırılması ve kırsal kalkınmayı desteklemek açısından önemli bir fırsat sundu.

Toplantıya, FAO heyetinin yanı sıra, Orman Genel Müdürlüğü’nden yetkililer, BAKA’ya temsilen İktisadi Sektörler Birim Başkanı Hasan Yüksek, Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öznur Parmaksız ile uzmanlar Ayşe Bal ve Yücel Yıldırım katıldı.