Farah Zeynep Abdullah, Acı Bir Kayıp

ÜNLÜ OYUNCU 36. YAŞINA GİRDİ

Öne çıkan yapımlarda rol alan Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos’ta 36. yaşına girdi. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki”, “Masumlar Apartmanı” ve “Bergen” gibi projelerdeki performansıyla tanınan Abdullah, bu özel günde üzücü bir haberle gündeme geldi.

ACILI AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya üzerinden takipçilerine bir mesaj ileten ünlü oyuncu, yakın bir arkadaşını kaybettiğini belirtti. Abdullah, “Doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim, sonra kutlayacağım. Çok zor bir iki gün geçirdik. Dün bir arkadaşımızı kaybettik, hayat çok acayip” ifadeleriyle duygularını paylaştı. Bu açıklama, hayranlarını derinden etkileyerek Abdullah’a destek ve başsağlığı mesajları yağdırdı.

BURUK BİR DOĞUM GÜNÜ

36. yaşını kutlayan oyuncu, bu yıl doğum gününü buruk bir şekilde geçirdi. Kayıp yaşaması, onun için bu özel günü oldukça farklı hale getirdi. Hayranları ve dostları, Farah Zeynep Abdullah’a her zaman olduğu gibi büyük bir sevgi ve destek gösteriyor.