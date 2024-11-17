“Farah Zeynep Abdullah’ın Benzediği Ünlü İsim”

BAŞARILI OYUNCUDAN SORU-CEVAP ETKİNLİĞİ

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya üzerinden takipçileriyle bir soru-cevap etkinliği düzenledi. Oyuncu, etkinlikte kendisine en çok benzeyen ismi de açıkladı.

AHSEN EROĞLU İSMİNİ SEÇTİ

Bir takipçi, “Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?” diye sorduğunda, Farah Zeynep Abdullah dikkat çeken bir yanıt verdi. Kendisine benzettiği isim olarak SHOW TV’nin sevilen dizisi ‘Deha’nın başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu’nu seçti. Abdullah, “Bence Ahsen Eroğlu, çok benziyoruz. Bazen kendim sandığımda oldu. Erşan Kuneri’de sensin, bu falan diye bana baya video geldi. Kardeş olsak ancak bu kadar benzeriz.” ifadelerini kullandı.