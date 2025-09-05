Fare Isırıklarıyla İki Bebek Hayatını Kaybetti

SKANDAL GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

İncelenen güvenlik kameralarının kayıtları, olayın boyutlarını gözler önüne serdi. Görüntülerde, bir farenin tıbbi ekipmanların üzerinden atlayarak bebek yatakları arasında dolaştığı net bir şekilde gözlemlendi. Olay sonrasında bebekler farklı birimlere aktarıldı, fakat ihmal sonucu yaşanan bu durum ciddi bir faciayla sonuçlandı.

BİR HAFTA İÇİNDE İKİ BEBEĞİN KAYBI

İlk bebek 31 Ağustos gecesi hayatını kaybederken, ikinci bebek de bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Her iki bebeğin de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olduğu söylendi.

BAŞHEKİMDEN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMA

India Today’in aktardığına göre, bebeklerden birinin parmaklarında, diğerinin ise baş ve omuz bölgesinde fare ısırıkları tespit edildi. Ancak hastane başhekimi Dr. Ashok Yadav, bu ölümlerin doğum komplikasyonlarından kaynaklandığını öne sürdü. Yadav, bunun yanı sıra tedavi sürecinde ebeveynlerin yeterli gözetim sağlamadığını da iddia etti.

Olayın ardından, hijyen eksiklikleri ve ihmaller nedeniyle iki hemşirenin görevden uzaklaştırıldığı ve bir başhemşirenin ise görevden alındığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık otoriteleri, bu trajik vakanın ardından geniş kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Sorumluların tespit edilmesi ve yaşanan ihmallerin ortaya çıkarılması için çalışmalar hızla sürüyor.