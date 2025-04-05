Farları Kapalı Araca Arkadan Çarptı: 5 Yaralı

ÇANAKKALE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 5 KİŞİ YARALANDI

Çanakkale’de iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Çan-Yenice Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

FARLARI KAPALI OLAN ARAÇ ARKADAN ÇARPILDI

Olay, Çan-Yenice Karayolu’nda seyir halindeyken gerçekleşti. F.C. adlı sürücünün kullandığı plakası belirlenemeyen otomobil, Nadir D. idaresindeki 10 TS 398 plakalı aracın farlarının kapalı olduğunu fark etmeyerek arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 TS 398 plakalı araç takla atarken, diğer otomobil şarampole yuvarlandı.

YARALILARA ACİL MÜDAHALE YAPILDI

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. 10 TS 398 plakalı aracın sürücüsü Nadir D. ile yolcuları Ahmet Talha Ç., Nehir D., Zeynep D. ve Hafize D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

JANDARMA OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma ekipleri, kazanın nedeni ve sorumlularını belirlemek için inceleme başlattı. Trafik kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olması ve araçların teknik kontrollerini yaptırması gerekiyor.