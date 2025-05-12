Faroz Barınağı’ndaki Haberler Asılsızdır

HABERİN ASILSIZ OLDUĞU VURGUSU

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımıyla ilgili yayımlanan haberlerin doğru olmadığını belirtti. Yapılan yazılı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında Karadeniz’de meydana gelen fırtınaların birçok deniz yapısına zarar verdiği belirtildi. Dalgaların, şehrin önemli noktalarından biri olan Faroz Balıkçı Barınağı’nın ana mendireğini hasarlı hale getirdiği kaydedildi. “Deniz dalgalarının beklenenden şiddetli olduğu birkaç olayda, barınak içindeki kullanım alanları ve balıkçı kayıkları tehlike altında kalmıştır. Bu itibarla Faroz Balıkçı Barınağı’nın ana mendireğinin onarımı ve güçlendirilmesi zorunlu olmuştur.” ifadesi kullanıldı.

BİLGİ PAYLAŞIMI VE ÇALIŞMA DETAYLARI

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın barınak ana mendireğinin onarımını 2025 yılı yatırım programına aldığını ve bu kapsamda çalışma başlattığını aktardı. “Çalışma, Büyükşehir Belediyemizin bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Şehir hassasiyetlerini her zaman önceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu’na bu vesileyle teşekkür ederiz.” denildi. Ayrıca, barınağın şehir içinde kalmasından dolayı, her biri yaklaşık 20 tonluk 6000’den fazla beton bloğun barınak dışında bir yerden alınmasının trafiği olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bu nedenle, beton blokların barınağın yanında yer alan uygun alanda üretilip, barınağın ana mendireğine taşınmasının ihale kapsamında öngörüldüğü ifade edildi.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu alanın Uzunkum Yaşam Alanı projesindeki plaj alanı içerisinde yer aldığına dikkat çekti. “Kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bilgi kirliliği ve algı faaliyetlerine vatandaşlarımızın fırsat vermemesini, kurumlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesini rica ediyoruz.” şeklinde çağrıda bulundu.