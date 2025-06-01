Farrell, Trump’a Tepki Gösterdi

HÜKÜMETTEN TEPKİ

Avustralya’nın Ticaret ve Turizm Bakanı Don Farrell, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük vergilerini iki katına çıkarma planını “haksız” olarak tanımladı. Farrell, bu uygulamanın ekonomik olarak ABD’ye “kendine zarar verme” sonucunu doğuracağını açıkladı. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada, yerli sanayiyi korumak amacıyla çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini 4 Haziran itibarıyla yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma niyetinde olduklarını duyurdu.

AUSTRALYA’NIN TUTUMU

Trump’ın açıklamasına Cumartesi günü yanıt veren Farrell, Avustralya’nın tutumunun “tutarlı ve net” olduğunu ifade ederek, gümrük vergilerinin kaldırılması yönündeki desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Farrell, “Bu gümrük vergileri haksız bir uygulama ve dost bir ülkenin yapacağı şey değil. Ekonomik anlamda ‘kendi kendine zarar verme’ anlamına gelen bu uygulama, serbest ve adil ticarete güvenen tüketici ve işletmelere zarar vermekten başka işe yaramaz” dedi.

İşçi Partisi’nin 3 Mayıs’taki seçimlerde önemli bir zafer kazanarak ikinci kez iktidara gelmesinin ardından Başbakan Anthony Albanese, Nisan ayında Trump’ın “Kurtuluş Günü” diye nitelendirdiği gümrük vergilerini “dost bir ülkenin yapacağı iş değil” şeklinde eleştirmişti. ABD yönetimi, Mart ayında Avustralya’yı yeni gümrük vergilerinden muaf tutmama kararı almıştı ve Albanese, bu kararın iki ülke arasındaki “kalıcı dostluğa” aykırı olduğunu vurgulamıştı.