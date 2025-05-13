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Fartcoin 1,42 Dolar Dirençle Karşılaştı

FİYAT DİRENCİ VE ZAYIF MOMENTUM

Fartcoin, son dönemdeki yükselişin ardından 1,42 dolarda önemli bir dirençle karşılaşıyor. Bu seviyenin çeşitli kez test edilmesine rağmen aşılamaması, piyasada momentumun zayıfladığına işaret ediyor. Yatırımcılar, fiyatın kısa bir süreliğine yatay bir aralıkta hareket edeceğini veya daha düşük destek seviyelerine geri çekileceğini düşünüyor.

KİLİT DESTEK SEVİYESİ

1,00 dolardaki destek bölgesi kritik bir öneme sahip. Bu seviye henüz test edilmemiş durumda ve teknik analizlere göre fiyatın buraya geri çekilmesi, normal bir düzeltme olarak kabul edilebiliyor. Bu durum, piyasanın yeniden toparlanması ve yeni bir yükselişin başlaması için fırsatlar sunabilir. Yükselen hareketli ortalamaların da bu destek bölgesine yaklaşması, ekstra bir güvence sağlıyor. Eğer fiyat bu bölgeyi test edip üzerinde kalmayı başarırsa, 1,42 doları aşma olasılığı artar.

KONSOLİDASYON DÖNEMİ

Mevcut durumda, fiyatın 1,00 dolar ile 1,42 dolar arasında konsolide olması bekleniyor. 1,00 dolar desteğinin güçlü bir şekilde işlev görmesi, yukarı yönlü trendin devamı için olumlu bir sinyal sunuyor. Ayrıca, potansiyel yeni bir yükseliş hareketinde işlem hacmindeki artış da dikkatle izlenmeli. Bu, alıcıların kontrolü ele alarak yeni zirvelere yönelme olasılığının göstergesi olabilir.

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