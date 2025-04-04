Fartcoin, Solana Tabanlı Bir Meme Coin. RSI Değeri 53,26 Seviyesinde. CMF Göstergesi Alım Baskısını Gösteriyor. Ondo, RWA Tabanlı Bir Token. Fiyat Artışı Spekülatif Olabilir

FARTCOIN’DE YÜZDE 22’LİK YÜKSELİŞ VE TEKNİK GÖSTERGELER

Solana tabanlı meme coin FARTCOIN, bugün en çok konuşulan kripto paralar arasında yer alıyor. Coin’in şu anki fiyatı 0.46 dolar seviyesinde bulunuyor ve son 24 saatte %22 değer kazandı. Göreceli Güç Endeksi (RSI) verileri, bu altcoin’e olan talebin giderek arttığını ortaya koyuyor. RSI değeri şu anda 53.26 seviyesinde ve yükseliş eğilimi gösteriyor.

RSI GÖSTERGESİNDE YÜKSELİŞ TRENDİ

RSI göstergesi, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunu ölçmek için kullanılıyor ve 0 ile 100 arasında değer alıyor. RSI’nın 70 üzerine çıkması aşırı alım, 30 altına düşmesi ise aşırı satım sinyali olarak yorumlanıyor. FARTCOIN’in 53.26 seviyesindeki RSI değeri, piyasada güçlü bir alım baskısı olduğunu gösteriyor. Bu trend devam ederse, coin fiyatının 0.54 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak trendin tersine dönmesi durumunda, fiyatın 0.34 dolara kadar gerileyebileceği de dikkate alınmalı.

GRASS COİN’DE YÜZDE 25’LİK ARTIŞ

GRASS coin, son 24 saatte %25 değer kazanarak 1.92 dolara yükseldi. Bu seviye, son 26 günün en yüksek fiyatı olarak kaydedildi. Günlük grafikte Chaikin Para Akışı (CMF) göstergesi 0.10 seviyesinde ve pozitif bölgede seyrediyor. Bu durum, piyasada alım baskısının güçlü olduğuna işaret ediyor.

CMF GÖSTERGESİ VE FİYAT TAHMİNLERİ

CMF göstergesi, bir varlığın birikim ve dağıtım süreçlerini analiz ederek piyasadaki alım-satım baskısını değerlendiriyor. CMF değerinin sıfırın üzerinde olması, alım baskısının hakim olduğu ve yükseliş eğiliminin güçlü olduğu anlamına geliyor. GRASS’ta birikim bu şekilde devam ederse, fiyatın 2.25 dolara çıkabileceği öngörülüyor. Ancak ayıların piyasada kontrolü ele geçirmesi durumunda, GRASS fiyatının 1.89 dolar destek seviyesinin altına inerek 1.58 dolara kadar düşebileceği de hesaba katılmalı.

ONDO’DA İŞLEM HACMİNDE DÜŞÜŞ

Gerçek dünya varlıklarına (RWA) dayalı token ONDO da yatırımcıların ilgisini çeken altcoin’ler arasında yer alıyor. ONDO şu anda 0.81 dolar seviyesinde işlem görüyor ve son 24 saatte %2 değer kazandı. Ancak bu süreçte işlem hacminde %34’lük bir düşüş yaşandı. Bu durum, ONDO’nun fiyat artışının piyasa talebinden ziyade spekülatif işlemlere dayandığını gösteriyor.

ONDO İÇİN FİYAT SENARYOLARI

Mevcut yükseliş trendinin tersine dönmesi halinde ONDO’nun fiyatının 0.70 dolara kadar gerileyebileceği belirtiliyor. Öte yandan, piyasaya yeni bir talep girişi olması durumunda ise ONDO fiyatının 0.87 dolara yükselebileceği öngörülüyor.