Faruk Acar, Filistin için sessiz kalmamalı

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE DÜNYA TEPKİLERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, İsrail’in saldırılarına karşı dünyanın dört bir yanında düzenlenen yürüyüşler hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Acar, “Bu sesin sadece insanlardan geliyor olması sonuca etki etmedi. Bir sürü canımızı, insanımızı kaybettik. Bu vahşete göz yuman ikiyüzlü bir diplomasinin yürüdüğü bir dünyayla karşı karşıya kaldık. Bu, dünyanın verdiği bir imtihan.” ifadelerini kullandı. Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF), İslam dünyası tarafından yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Sultanahmet Meydanı’nda ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi.

FİLİSTİN’E DİKKAT ÇEKİYORUZ

Faruk Acar, bu yayında moderatör Fulya Öztürk aracılığıyla Filistin konusundaki tavırlarını ve diğer İslam ülkelerinin duruşunu ele aldı. Türkiye’nin Filistin’in çığlığını dünyaya duyurmakta kararlı olduğunu belirten Acar, “Ancak yalnız kaldık. İslam ülkelerinin Filistin konusundaki sınavı pek başarılı olamadı.” dedi. Ayrıca, Fransa, Almanya ve İspanya’nın İsrail’e karşı yaptırımlar meselesindeki tutumunu olumlu bulduğunu vurguladı ve bu ülkelerin Türkiye gibi güçlü bir tavır sergileyebileceklerine dair umutlarını dile getirdi.

PROTESTOLAR YETMİYOR

Acar, halkların İsrail’e karşı düzenledikleri protestoları hatırlatarak, “Saldırıların başladığı dönemlerde Amerika ve Avrupa’daki yürüyüşleri düşünün. Protestolarını yapmaya çalışıyorlar ama bu sesin sadece insanlardan çıkması yeterli olmadı. Bir çok canımızı kaybettik.” şeklinde konuştu. Amerika’nın öğrenci vize başvurularında Filistin ve İsrail ile ilgili paylaşımları incelediğine dair gelen haberlerden bahseden Acar, bunun, ikiyüzlülüğün tarih tarafından affedilmeyeceğini gözler önüne serdiğini belirtti.

DOĞRU BİLGİ ALIMI

Filistin’de yaşananları ve sürecin işleyişini Anadolu Ajansı ve TRT’den öğrendiğini ifade eden Acar, “Dünya, Türkiye’nin bu tavrını duymaya başladığını görüyoruz. Ama maalesef dezenformasyonun hakim olduğu bir ortamda, Anadolu Ajansı ile daha doğru anlamaya gayret ediyoruz.” dedi. Canlı yayına katılan Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz’e çalışmalarını değerli bulduğunu söyleyerek, “Sizler, sesimizi dünyaya ulaşmasını sağlıyorsunuz; bunu şehitler vererek yapıyorsunuz.” dedi.