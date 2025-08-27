Haberler

Faruk Demir Sulama Kanalında Boğuldu

CEP TELEFONUNU KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI

Adana’da düşürdüğü cep telefonunu almak amacıyla sulama kanalına atlayan 35 yaşındaki Faruk Demir, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde saat 11.00 sıralarında gerçekleşti. Sulama kanalının üstünde bulunan Tahir Aslan Köprüsü’nden geçmekte olan Demir, cep telefonunun suya düştüğünü fark etti ve telefonunu almak için suya atladı. Ancak, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

KANALDA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışmaları başlattı. Bu çalışmalar sonucunda Faruk Demir’in cansız bedenine ulaşıldı. Demir’in cesedi, gerekli incelemeler için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

