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Faruk Yıldırım’ın Katili Parmak İzinden Yakalandı

ALTIŞINA DÜŞEN OLAY

Büyükçekmece’de Faruk Yıldırım’ı öldüren kişinin içki şişesindeki parmak izi sayesinde tespit edildi. Şüphelinin kaçış anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, 14 Mart Cuma günü Büyükçekmece Fatih Mahallesi’nde gerçekleşti. Bölgeden gelen silah sesleri üzerine hızla olay yerine intikal eden polis ekipleri, silahla vurulmuş olan Faruk Yıldırım’ı yaralı bir durumda buldu. Sağlık ekipleri Yıldırım’ı hastaneye götürdü ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DEVAM EDEN İNCELEMELER

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, olayla ilgili derhal incelemelere başladı. Olay anına tanıklık eden bir kişi, polislere bilgi verdi. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Olay yeri çevresinde yapılan incelemelerde Faruk Yıldırım’ın vurulduğu alanda bir içki şişesi bulundu. Bu şişe üzerindeki parmak izi analizi, A.I. adındaki şüphelinin kimliğini ortaya çıkardı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu gelişmenin ardından A.I., polis ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu kabul eden şüpheli, adliyeye sevk edildi. Olayda yaşananlar, güvenlik kameraları ve yapılan araştırmalarla aydınlatıldı.

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